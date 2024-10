Takumi Minamino imagine Monaco remporter la Ligue 1

Actuel leader de Ligue 1 avec deux points d’avance sur le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco peut prendre le large ce vendredi soir avec la réception de Lille. L’occasion pour les Asémistes de maintenir une pression sur les Franciliens. Parmi les leaders de cette équipe, Takumi Minamino (29 ans) se montre assez utile. Auteur de 8 apparitions pour 1 but et 1 offrande, le Japonais apporte son expérience et sa culture de la gagne.

Interrogé sur France TV Sport dans l’émission Le Mag Ligue 1, il a fait part de ses grandes ambitions avec l’AS Monaco : «j’ai clairement l’image en tête de Monaco champion, c’est une sorte d’exigence. Bien sûr, il faut se concentrer sur le prochain match sans s’enflammer. Mais nous devons avoir l’ambition d’aller au bout.»

