Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé répond aux rumeurs sur Instagram

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

C’est l’actualité du moment au Real Madrid. Touché au genou depuis des mois, Kylian Mbappé n’arrive plus à faire face à la douleur et a été contraint de se mettre à l’arrêt pendant quelque temps. Dans un communiqué paru ce lundi, le club madrilène a expliqué que son meilleur joueur était victime d’une entorse du genou sans donner le temps qu’il faudra pour le revoir sur un terrain. En parallèle, les rumeurs allaient bon train quant à la qualité du staff médical de la Maison Blanche, qui a été critiqué pour la vague de blessures qui touche le club en ce moment.

BeFootball
Kylian Mbappé 🇫🇷 est 𝗔𝗨 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗕𝗢𝗡 pour revenir sur les terrains 😤

(IG)
De leur côté, les médecins du club peuvent compter sur le soutien de Kylian Mbappé. Déterminé à l’idée de retrouver vite les terrains, le Bondynois est déjà de retour à la salle comme il l’a affiché ce mardi dans sa story Instagram. Présent en salle avec deux médecins du club, l’ancien du PSG travaille sur son retour et espère vite refouler les pelouses. En légende, Mbappé a également affiché sa détermination avec la citation "Il ne s’agit que de travail". Voilà qui est dit.

Pub. le - MAJ le
Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

Liga
Real Madrid CF
Kylian Mbappé
