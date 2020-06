Le Toulouse FC veut faire de Patrice Garande son nouveau coach

Après avoir vu leurs recours rejetés par le Tribunal administratif de Paris, les dirigeants du Toulouse Football Club avaient rendez-vous jeudi 4 juin devant le Conseil d'État. Lundi ou mardi, le club haut-garonnais connaîtra son sort. Dans l'état actuel des choses, c'est en Ligue 2 que le TFC va évoluer la saison prochaine. Et en coulisse, on prépare l'après. Red Bird Capital, un fonds d'investissement américain, devrait prendre la succession d'Olivier Sadran à la tête du club. Et c'est Damien Comolli qui est pressenti pour occuper le fauteuil de président.

Aujourd'hui, La Dépêche du Midi annonce même que l'ancien directeur sportif de Fenerbahçe serait déjà au travail, en quête d'un entraîneur. Et selon le média, c'est Patrice Garande, 59 ans, qui devrait occuper ce poste la saison prochaine. Inactif depuis son aventure au Stade Malherbe de Caen (2012-2018), ce dernier aurait déjà discuté avec Damien Comolli - qui se serait montré convaincu par son profil de meneur d'hommes - et devrait le revoir prochainement. Le journal évoque aussi le nom de Réginald Ray, coach éphémère du Mans FC cette saison, passé par le PFC et Valenciennes, comme deuxième option.