L'OM a trouvé le bon moyen pour se débarrasser de Kevin Strootman

«Je suis très content de revenir en Italie, j'étais très bien ici, puis je suis parti en France. Maintenant, je suis content de cette opportunité et de l'occasion de jouer pour le Genoa. (...) Je veux montrer sur le terrain ce que je suis capable de faire, c'est pour ça que je suis venu». Kevin Strootman (30 ans) ne cachait pas sa joie de retrouver la Botte cet hiver après son prêt au Genoa.

Le Néerlandais, qui ne s'est jamais vraiment imposé à l'Olympique de Marseille (avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023), revit d'ailleurs depuis son retour en Italie. Le milieu de terrain vient d'enchaîner quatre titularisations avec les Rossoblu, trouvant immédiatement sa place dans l'entrejeu et participant activement au redressement du club, qui a pris 10 points sur 12 depuis son arrivée, se donnant de l'air au classement.

Le plan de relance parfait pour le Genoa, Strootman... et l'OM

Mieux, l'Oranje s'est même montré décisif avec une offrande pour Mattia Destro contre Cagliari (1-0). Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes donc. Le directeur sportif génois Francesco Marroccu l'a largement confié à L'Équipe. Le décideur, qui a accueilli le natif de Rotterdam sous forme de prêt sec en partageant son imposant salaire (500 000€ par mois) avec l'OM, considère même qu'à la fin de la saison, les prétendants se bousculeront, jugeant assez faibles ses chances de pouvoir le conserver.

«Avec Pablo (Longoria) et Kevin, on s’est dit qu’on y pensera chemin faisant, or, j’ai la sensation qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants», a-t-il lâché. Une petite phrase lourde de sens qui invitera sans doute à l'optimisme du côté de l'Orange Vélodrome. Cet été sera peut-être le dernier de Kevin Strootman à Marseille.