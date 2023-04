Le Brésil préfère Vinícius Jr à Neymar

La suite après cette publicité

Des résultats qui traduisent la montée en régime de Vinícius Jr, et la baisse d’activité de Neymar. Au cours d’un sondage réalisé au Brésil par l’institut AtlasIntel, un échantillon de 1 600 personnes a été sollicité pour répondre à la question suivante : «Qui est le meilleur joueur brésilien actuellement, ou qui joue dans le pays ?».

Et la tendance n’est plus celle d’il y a plusieurs années. En effet, l’attaquant du Real Madrid truste désormais la tête des résultats avec près de 17,5% des votes récoltés, tandis que Neymar lui emboîte le pas avec 12,3% des voix. Le quotidien Sport rapporte qu’il s’agit de la première fois depuis de nombreuses années que Neymar n’est plus considéré comme le joueur "en vogue" au Brésil. Un changement s’expliquant notamment par l’inactivité du Parisien, forfait jusqu’à la fin de la saison, et qui fait aujourd’hui plus l’actualité autour de sa vie privée - il a récemment annoncé qu’il serait prochainement papa - que pour son football.

À lire

Le Brésil prêt à patienter pour Carlo Ancelotti