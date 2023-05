PSG : une nouvelle piste surprenante pour remplacer Christophe Galtier

Avec la fin de saison qui arrive, les pistes se multiplient du côté du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Si le technicien français déclare préparer la saison prochaine à Paris, la direction, elle, étudie bien plusieurs profils. Nous vous révélions d’ailleurs que José Mourinho et Thiago Motta étaient pistés par le club de la capitale. Ce jeudi, le Parisien dévoilait que Luis Enrique, ancien sélectionneur de l’Espagne, était aussi dans la short-list.

La suite après cette publicité

Eh bien un nouveau nom vient d’apparaitre dans cette short-list, qui n’est plus vraiment short désormais. Selon les informations de RMC Sport, le PSG apprécie beaucoup le profil de Xabi Alonso, l’entraîneur du Bayer Leverkusen en Allemagne. L’ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool est apprécié pour son style de jeu séduisant et sa relation avec les joueurs. Des premiers contacts existent entre les deux camps mais Xabi Alonso aimerait reprendre le Real Madrid après le départ de Carlo Ancelotti.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG assomme déjà le mercato !