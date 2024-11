Le Maroc avec Brahim Diaz mais toujours sans Hakim Ziyech

Déjà qualifié pour la CAN 2025 qu’il organise dans un peu plus d’un an, le Maroc continue sa préparation sous les ordres de Walid Regragui. Après un début de qualification réussi avec 4 victoires en 4 matches et 14 buts marqués (1 seul encaissé), les Lions de l’Atlas veulent boucler leur sans-faute avec les deux derniers matches face au Gabon et au Lesotho.

La suite après cette publicité

Pour l’occasion, le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Blessé lors du dernier rassemblement, Brahim Diaz fait son grand retour alors que le Monégasque Eliesse Ben Seghir est également présent tout comme l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi. À noter l’absence d’Hakim Ziyech, écarté par son club de Galatasaray et qui pourrait prendre sa retraite internationale selon certaines rumeurs. Le défenseur du Torino Adam Masina fait son grand retour en sélection marocaine après plus de 2 ans d’absence.