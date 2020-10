Luis Henrique déclare sa flamme à Neymar

Recruté il y a quelques jours pour pas moins de 8 M€ aux clubs de Três Passos et Botafogo (qui se partagent les droits du joueur), Luis Henrique se sait très attendu. Malgré son jeune âge (18 ans), l’ailier offensif de formation aura un rôle différent à l’OM puisqu’il y a de grandes chances de le voir évoluer à la pointe de l’attaque et non sur l’aile qu’il affectionne tant. Malgré cela, le natif de Joao Pessoa n’a qu’une seule chose en tête : jouer pour aider cette équipe.

Interviewé dans les colonnes de l’Équipe ce jeudi, le nouveau soldat phocéen est revenu en détail sur sa conférence de présentation, affirmant que sans certaines de ses idoles (Neymar), il ne serait pas où il est aujourd’hui. «C’est une de mes idoles, c’est vrai. C’est pour lui que je suis devenu fan de Santos, à l’époque Robinho. Je ne loupais pas un match quand j’étais petit. C’est pour lui que j’ai aimé le Barça aussi. Je sais qu’il est chez le rival, et ça va être fantastique de l’affronter et de le battre.» Les supporters olympiens devraient apprécier.