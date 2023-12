Galatasaray : Mauro Icardi au centre d’une énorme polémique

Ces dernières semaines, le football turc enchaîne les polémiques. Le 11 décembre dernier, l’arbitre turc Halil Umut Meler a été violemment agressé lors de la rencontre entre le MKE Ankaragücü et Rizespor. Frappé par le président du club d’Ankara (il a démissionné depuis, ndlr) et par certains de ses proches, l’homme au sifflet a vécu un moment très difficile. Touché physiquement, il a surtout été traumatisé. Soutenu par les autres arbitres, il a récemment expliqué qu’il ne reprendrait par le sifflet tant que les choses ne changeront pas.

En effet, l’arbitre de Kayserispor-Fenerbahçe a dû être escorté par la police pour sortir du terrain à la fin du match. La semaine dernière, en troisième division turque, une bagarre générale a éclaté lors de la rencontre entre Bursaspor et Diyarbekirspo. Et ce lundi, une nouvelle polémique fait la une en Süper Lig. Celle-ci concerne la rencontre entre Fenerbahçe et Galatasaray qui s’est déroulée hier. En tête du championnat avec 44 points, les deux formations ont croisé le fer le 24 décembre. Mais ce choc s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0). Cependant, de grosses tensions sont apparues au coup de sifflet final, et même avant.

Le Fener prend Icardi pour cible

Titulaire lors de ce match, Mauro Icardi (30 ans) a vécu une soirée compliquée. L’Argentin a terminé avec un oeil au beurre noir après avoir frappé de plein fouet le poteau du gardien adverse. Selon certains médias turcs, il a aussi pris un coup au visage dans la surface de la part d’un défenseur adverse, à savoir Alexander Djiku. Excédé, Galatasaray a publié un communiqué de presse après le match. «Ceux qui ne veulent que justice pour eux-mêmes ont continué ce soir à manipuler le football turc sur toutes les chaînes. Nous partageons ce que le comité d’arbitrage, la salle VAR et les 26 caméras ne peuvent pas voir, et nous avons honte à leur place ! J’espère que ceux qui ont amené le football turc à ce point fera honte un jour…»

Fenerbahçe a répliqué. «Essayer de créer une victimisation à travers un joueur frappant le poteau de but. Nous laissons cela à la discrétion du public.» Edin Dzeko a aussi taclé le club adverse et son attaquant vedette. «Icardi a tapé sa tête contre le poteau et ils le mettent sur Instagram et pleure pour avoir un penalty. C’est gênant.» De son côté, l’ancien joueur du PSG n’a pas surenchéri. Mais il a partagé une photo avec sa compagne Wanda Nara, qui s’est fait un oeil au beurre noir avec du maquillage. «Joyeux Noël à tous. Nous vous souhaitons, depuis Istanbul, la santé, la paix et beaucoup d’amour.» Malgré ce message de paix, la guerre semble déclarée entre Galatasaray et le Fener, qui s’affronteront le 29 décembre en Supercoupe de Turquie. Un match qui promet d’être chaud !