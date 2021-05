Atlético de Madrid : Jan Oblak ouvre la porte à un départ

Sans doute considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, Jan Oblak fait depuis 7 saisons maintenant le bonheur de l’Atlético de Madrid. À 28 ans et après avoir gagné la Supercoupe d'Espagne, la Ligue Europa et la Supercoupe de l’UEFA tout en étant nommé quatre fois meilleur gardien de LaLiga, le gardien slovène pourrait bien vouloir changer d’air.

La suite après cette publicité

C’est dans un entretien avec le journaliste Guillem Balague que Jan Oblak a évoqué son avenir et la possibilité d’un départ. Il a été très évasif sur le sujet. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis sûr que quelle que soit la ligue dans laquelle je jouerais, je pourrais bien jouer. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur. Cela fait maintenant sept ans que je suis en Espagne. Voyons voir. Je suis encore jeune. Pas si jeune, mais j'ai encore quelques années devant moi. La chose la plus importante pour moi est l'espoir de ne pas me blesser. Nous allons voir ce que l'avenir nous réserve. » De quoi inquiéter les supporters des Colchoneros.