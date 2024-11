Malang Sarr n’a pas digéré l’humiliante remarque de Mauricio Pochettino

Malang Sarr (25 ans) en veut toujours à Mauricio Pochettino. Lors de leur passage commun du côté de Chelsea, l’entraîneur argentin avait eu une déclaration très maladroite à l’encontre du défenseur du RC Lens. Un journaliste lui avait posé une question concernant le Français et Pochettino avait rétorqué par un : « Qui ça ? », en faisant semblant de ne pas connaître le joueur, qui faisait pourtant partie de l’effectif à sa disposition.

« Je l’ai mal pris, ça n’avait pas lieu d’être. Il me connaissait, il avait même essayé de me recruter à Tottenham. Je n’ai même pas demandé d’explication », explique Sarr dans les colonnes de L’Équipe. « Victime du foot business, c’est un grand mot, mais oui, j’en ai fait les frais Si cette mise à l’écart avait été liée à mes performances, ou au fait que je n’étais pas une bonne personne, j’aurais dû faire un travail sur moi. Mais j’ai vécu tout ça malgré moi. » Aujourd’hui du côté des Sang & Or, Malang Sarr a pu mettre cet épisode dommageable derrière lui.