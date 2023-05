Serie A : grosse amende pour la Juventus

Les déboires judiciaires de la Juventus dans l’affaire dite des "manœuvres salariales" (un autre volet de l’affaire des "plusvalenze") devraient se terminer avec ce dernier verdict. Alors qu’elle risquait un nouveau retrait de points après les 10 perdus le 22 mai dernier, la Vieille Dame a trouvé un accord avec le Tribunal fédéral pour payer une amende, renoncer à ses différents recours, et éviter de reculer à nouveau au classement de Serie A.

Les Bianconeri devront donc s’acquitter d’un forfait de 718 000 euros répartis entre le club et les anciens dirigeants incriminés (Paratici, Arrivabene et Cherubini). Seul Agnelli n’a pas trouvé d’accord et sera jugé devant le Tribunal fédéral. Une audience a été fixée le 15 juin prochain.

