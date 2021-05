L'OM a trouvé son directeur de la communication

L'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Ce lundi soir, on apprenait que deux membres du staff médical avait été remerciés. Dans le sens des arrivées, cela bouge aussi. Le 13 avril dernier, L'Equipe révélait que Pablo Longoria était en quête d'un DG adjoint pour s’occuper de la partie business, d'un DG adjoint en charge de la partie finances et opérations et d'un directeur de la communication.

Concernant ce dernier poste, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome semblent avoir trouvé leur bonheur. L'Equipe révèle qu'il s'agit de Jacques Cardoze (51 ans). Ce dernier présente et occupe le rôle de rédacteur en chef de l'émission "Complément d'Enquête" diffusée sur France 2. Cardoze, dont le profil a fait l'unanimité en interne, devrait donc devenir le nouveau directeur de la communication de l'OM.