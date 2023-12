Serie A : Cagliari renverse Sassuolo dans le temps additionnel !

En clôture de la 15e journée de Serie A, Sassuolo se déplaçait sur la pelouse de Cagliari pour renouer avec la victoire et s’éloigner de la zone rouge. Opposés à un relégable, les Neroverdi ont rapidement ouvert le score sur corner grâce à la tête puissante de Martin Erlic (0-1, 7e). Par la suite, ces derniers se sont heurtés à une équipe coriace en première période. La pression s’est accentuée au retour des vestiaires et plus particulièrement après l’heure de jeu suite à l’expulsion du défenseur central Ruan Tressoldi (63e) pour un deuxième carton jaune.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Frosinone 19 15 -4 5 4 6 20 24 13 Lecce 17 15 -3 3 8 4 17 20 14 Genoa 15 15 -5 4 3 8 15 20 15 Sassuolo 15 15 -6 4 3 8 22 28 16 Cagliari 13 15 -12 3 4 8 15 27 17 Udinese 12 15 -13 1 9 5 12 25 18 Empoli 12 15 -17 3 3 9 10 27 19 Hellas 11 15 -9 2 5 8 13 22 20 Salernitana 8 15 -19 1 5 9 11 30 Voir le classement complet

Et malgré les tentatives sardes, les visiteurs ont tenu bon jusqu’au temps additionnel. Alors que Sassuolo avait cru marquer le but de la victoire avant de voir la VAR le refuser, Gianluca Lapadula a finalement remis les deux équipes à hauteur en toute fin de rencontre (1-1, 90+4e). Quelques minutes plus tard, Leonardo Pavoletti a donné l’avantage aux locaux d’un retourné peu orthodoxe (2-1, 90+9e). Un scénario idéal pour Cagliari qui profite de cette victoire miraculeuse pour s’extirper de la zone rouge et monter à la seizième place. Si près du but, Sassuolo reste quinzième.