OM : le retour en grâce du phénomène Bilal Nadir !

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est offert une balade de santé sur sa pelouse face au Havre (5-1). Face à un HAC amorphe, les Phocéens n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour aller s’offrir une victoire large. Un succès fleuve qui a également permis à Roberto De Zerbi de se rassurer sur la qualité des joueurs à sa disposition. Dans l’entrejeu, le technicien italien a notamment souhaité donner du temps de jeu à Bilal Nadir. Gravement blessé aux ligaments croisés le 22 janvier dernier, le natif de Nice a manqué près d’un an de compétition avant de faire son retour dans le groupe olympien le 23 novembre dernier lors d’une victoire à Lens (1-3).

La suite après cette publicité

Un premier but libérateur

Une libération pour le joueur de 21 ans qui est monté en puissance physiquement depuis. Ayant un profil apprécié par Roberto De Zerbi, le milieu marocain, prolongé en mars dernier, avait une carte à jouer avec l’OM et savait qu’il pouvait rapidement prendre une place dans le onze olympien en cas de belles performances, et ce, malgré les prestations abouties d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Valentin Rongier. Ce dimanche, RDZ a d’ailleurs souhaité lui donner sa chance en le titularisant face au Havre. Une perche tendue que Nadir a parfaitement sue saisir. Sûr de ses qualités dans ses moindres prises de balle, l’ancien de l’OGC Nice a été précieux à la récupération.

Outre ses qualités physiques et défensives, Bilal Nadir a su montrer une qualité technique appréciable et une personnalité qui lui ont permis de marquer un joli but pour parachever sa belle prestation (39e). Averti juste avant la pause, Nadir cédait cependant sa place à Ismaël Koné au retour des vestiaires. Pour autant, celui qui a été crédité d’un 6,5 par la rédaction FM ne manquait pas de savourer son retour à la compétition au coup de sifflet final. «C’était important de gagner ce match pour maintenir notre deuxième place et ensuite enchaîner, on a su faire le job ce soir, je suis évidemment très content de mon premier but sous les couleurs de l’OM ce soir, je remercie le collectif et le coach pour tout», déclarait notamment l’intéressé en zone mixte.

La suite après cette publicité

Après le calvaire, Nadir vise les sommets

Relancé sur sa prestation, le numéro 26 de l’OM en a également profité pour revenir sur sa période douloureuse. «J’ai du mal à extérioriser les choses mais j’étais très content de mon but, c’est une libération, j’ai vécu des moments compliqués surtout l’année dernière donc c’est une fierté, c’est beaucoup de travail mais forcément beaucoup de fierté. La communion avec les joueurs me fait vraiment plaisir, les joueurs ont été là pour moi et surtout pendant ma blessure, ils prenaient de mes nouvelles et quand j’ai repris ils ont aussi été là donc ça fait vraiment plaisir». Le jeune marseillais a aussi profité de sa présence face aux journalistes pour évoquer son intégration dans le collectif désormais dirigé par Roberto De Zerbi.

«J’ai tout fait pour correspondre à ses idées de jeu et m’intégrer dans ce collectif, cette titularisation ce soir (dimanche, ndlr) pour moi c’est aussi une récompense par rapport au travail que j’ai effectué, je pense avoir été récompensé et avoir donné satisfaction ce soir. J’ai tout fait pour m’immiscer dans le collectif, je me tiens prêt, que ce soit pour être titulaire, jouer 90 minutes, 5 minutes ou ne pas jouer, je me sens toujours prêt et la plus belles des choses c’est que je sois de retour dans le groupe et que je prenne plaisir à jouer au football». Plus que jamais motivé, Nadir est par ailleurs revenu sur sa sortie prématurée. L’occasion pour lui de rassurer le peuple marseillais.

La suite après cette publicité

«Ma sortie ? On a parlé avec le coach, ça vient du carton jaune mais je sors aussi de beaucoup de moments où j’ai eu des pépins physiques donc c’était dans la gestion aussi mais pas de soucis». Très heureux de son premier but avec l’OM, le natif de Nice a finalement conclu sa prise de parole en revenant sur la grosse concurrence présente au sein de l’effectif marseillais. «Tout le monde bosse bien au quotidien, ce sont les choix du coach après mais la concurrence est saine, notamment avec Ismaël Koné qui m’a remplacé, je suis content pour lui, je ne m’attendais pas à jouer autant mais je vais tout faire pour continuer à jouer». Et de conclure : «c’est un match abouti, on prend ce but à la fin qui vient mettre une petite tâche. Est-ce que l’OM va fort ? A nous de le montrer dans les prochains matches mais je pense qu’aujourd’hui, nous sommes à la place qu’on mérite». Et Bilal Nadir a bien l’intention de surfer sur cette spirale positive.