Film 4 Zéros : comment le réalisateur Fabien Onteniente a-t-il mis en scène les ficelles du mercato ?

Plus de 20 ans après le succès de 3 Zéros qui avait réuni 1 252 127 personnes au box-office en 2002, le réalisateur Fabien Onteniente avait promis de réaliser la suite de cette comédie qui avait su trouver son public en relatant les coulisses du football business à travers l’explosion d’une jeune pépite de banlieue parisienne sortie de prison. En effet, la bande-annonce officielle du film 4 Zéros n’avait pas tardé à enflammer les réseaux sociaux. Certains acteurs présents dans le premier opus ont été reconduits, notamment Gérard Lanvin dans le rôle de l’agent Alain Colonna et Isabelle Nanty dans celui de sa sœur Sylvie Colonna. Le scénario pour ce nouvel opus est le suivant : Sylvie Colonna, présidente du club de foot des Haricots d’Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto. Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais à Pontault-Combault : le Churrasco. Mais les affaires vont mal. Leur fils, Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il découvre une pépite : Kidane, un jeune prodige originaire des Comores qui met le feu lors du défi de la lucarne. Mais d’autres agents rôdent déjà autour… Les Pinto voient en Kidane l’espoir de sortir de la galère et décident d’appeler à la rescousse, Alain Colonna qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Mais le football a changé… Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l’agent le plus influent du business, un homme au bras long et à la mauvaise réputation… Avec comme objectif de permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le PSG.

La suite après cette publicité

Un réalisme du mercato et du monde des agents

Durant la dernière trêve internationale, les Bleus de Didier Deschamps ont pu assister à une séance privée et le réalisateur Fabien Onteniente a reçu de très bons retours quant au réalisme du monde du mercato - période toujours redoutée chez certains joueurs et dans certains clubs. Dans le film, plusieurs thèmes sont mis en avant comme les clauses cachées dans les contrats au moment des transferts, des commissions d’agents exorbitantes ou encore le phénomène des petits joueurs envoyés aux quatre coins du monde par leurs agents respectifs pour faciliter d’autres transactions plus grosses : «on a projeté le film à Clairefontaine et tous les joueurs se sont régalés parce qu’ils connaissent déjà ce délire, donc ça m’a donné une espèce de tampon de validité et depuis 3 Zéros, je n’ai pas vraiment lâché l’affaire parce que je me suis fait beaucoup d’amis avec 3 Zéros qui ont aimé, pour qui le film est culte. J’aime bien faire des émissions, je suis régulièrement invité pour parler de football sur différentes chaînes et puis je m’intéresse, mais il y a eu un agent qui m’a aidé précisément, qui s’appelle Karim Djaziri qui est l’un des agents de Benzema. Il m’a aiguillé avec les différentes lectures que j’ai faites pour que le film soit crédible. Je ne voulais pas que ce soit fake. On ne peut pas se permettre avec le foot, même dans le jeu», nous confie Fabien Onteniente.

Ainsi pour coller au mieux à la réalité, Fabien Onteniente n’a pas hésité à demander des conseils à des acteurs directs du football comme Karim Djaziri, Rai ou même des journalistes intégrés dans le milieu : «il y a eu des chocs visuels pendant ces 20 ans. Quand j’ai fait 3 Zéros, j’ai fait la rencontre d’Antoine Kombouaré qui était entraîneur de l’équipe réserve du Paris Saint-Germain. C’était Luis Fernandez l’entraîneur de l’équipe principale. Et j’ai gardé des liens affectifs avec Antoine et je l’ai suivi partout, à Dijon et à Lens. Un jour, j’ai dormi au centre de formation de La Gaillette à Lens et un matin, je descendais les escaliers et je voyais des parents avec les enfants et Antoine m’expliquait que tous ces parents, ils viennent et ils sont persuadés qu’ils ont la future pépite. Maintenant dans le foot, depuis 3 Zéros, il y a tellement d’oseilles donc les parents viennent, rôdent et se disent que le petit va devenir la manne financière sans savoir que la pépite peut être un pépito», poursuit-il. La relation entre les agents et les journalistes est aussi largement montrée dans le film 4 Zéros avec les chantages de l’agent DZ, joué par le rappeur Kaaris, à un rédacteur du journal L’Equipe. On peut également compter sur d’autres invités de marque comme Paul Pogba, Rolland Courbis, Guy Roux, Raí, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Olivier Ménard, Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Karl Olive, mais aussi Jean-Pierre Caillot.

La suite après cette publicité

Alors que le premier opus mettait en avant certains sujets modernes pour l’époque tels que le football féminin, le business marketing ou la notion même de jeunes pépites, le film 4 Zéros fait de même avec cette dimension politique et sociale désormais prépondérante dans le football, avec notamment cette explosion de jeunes agents autodidactes - plus ou moins compétents - issus de l’entourage proche des joueurs qui rêvent de devenir les prochains Mino Raiola et Jorge Mendes : «Karim Djaziri me disait qu’il y a des terrains en banlieue, où il y a des mecs qui sont assis sur des chaises de pêcheurs, qui étudient les joueurs, parce qu’eux aussi ils veulent trouver le nouveau Mbappé. Mais ils sont bidons, ils n’ont rien quoi. Ils ont juste envie de bouffer sur la bête, parce que l’oseille, parce qu’il y a des conditions dures. Je préfère que les gens s’en sortent comme ça, qu’en faisant guetteur pour la drogue. Il y a des agents qui auraient pu choisir la drogue et ils ont choisi le foot parce que c’est moins dangereux, mais ils ont les mêmes méthodes. Il y a des scouts sur tous les terrains qui quadrillent et rien ne leur échappe donc c’est une petite entreprise qui est mise en place et puis je suis pote aussi avec Rai qui me disait que le bassin parisien était devenu un territoire de chasse pour toute l’Europe. On peut y voir le monde entier. Le bassin parisien génère des footballeurs de dingue». Le personnage du jeune Kidane, joué par Mamadou Haïdara, est venu en France par bateaux, quittant les Comores pour vivre son rêve. Un clin d’œil à l’actualité qui tenait à cœur au réalisateur : «j’y tenais j’ai du respect pour tous ces gens qui arrivent, qui fuient la guerre, qui fuient des pays. C’est pour ça que j’ai dédicacé le film à tous ceux qui ont un rêve», conclut Fabien Onteniente. Le film sort cette semaine en salle, le mercredi 23 octobre.