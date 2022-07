Manchester United : Erik ten Hag veut mettre 9 joueurs à la porte

La suite après cette publicité

Erik ten Hag a pris ses quartiers à Carrington. En attendant les effets du mercato, la reprise de l'entraînement a débuté cette semaine avec les éléments présents pour entamer cette nouvelle ère. L'ancien coach de l'Ajax compte bien être l'homme du renouveau pour un club de Manchester United qui a trop souffert de son irrégularité ces dernières années.

Le Néerlandais a également pu voir à l'œuvre ses nouveaux joueurs lors de ces premières séances et a pu d'ores et déjà prendre des décisions pour la suite de l'aventure. Selon les informations de Goal.com, le technicien a déjà fait savoir qu'il voulait se débarrasser de neuf éléments afin de faire de la place aux futures recrues comme Frenkie de Jong, Antony ou encore Christian Eriksen, tous espérés.

Un grand ménage en défense

Ainsi, Anthony Martial doit se trouver une porte de sortie, lui qui sort d'une expérience mitigée en prêt du côté du FC Séville. L'attaquant n'aura pas sa chance, au même titre que le milieu de terrain Andréas Pereira. Ce dernier fut prêté à Flamengo la saison dernière et s'y verrait y retourner pour la suite. Il faudra trouver un accord, là où Fulham a déjà proposé près de 10 M€.

Enfin, c'est surtout au rayon des défenseurs qu'il va y avoir du ménage. Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Alex Telles, Brandon Williams et Phil Jones ne font pas partie des plans du nouvel entraîneur de Manchester United. Pour chacun d'eux, un départ est souhaité le plus vite possible. Il y a également l'épineux cas Dean Henderson qui revient à chaque mercato. Un nouveau prêt vers Nottingham Forest est dans les tuyaux.