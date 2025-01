L’idée totalement folle des espagnols du Barça pour soutenir Dani Olmo

Alors que la Liga avait refusé au même titre que la Fédération Espagnole (RFEF) l’inscription de Dani Olmo et de Pau Victor jusqu’à la fin de la saison, le gouvernement espagnol a finalement tranché en faveur du FC Barcelone. Une décision certes provisoire, mais qui va permettre aux deux joueurs de pouvoir retrouver les terrains et cela débutera dimanche avec la finale de la Supercoupe d’Espagne face à Majorque ou au Real Madrid.

Pour la suite, le doute subsiste encore et Dani Olmo pourrait bien voir son avenir s’assombrir, notamment avec la sélection. Ce jeudi, AS affirme toutefois que l’ancien joueur du RB Leipzig pourrait recevoir le soutien inconditionnel de ses coéquipiers. En effet, Gavi, Pedri, Cubarsi, Lamine Yamal, Casado et Fermin Lopez envisageaient de se retirer de l’équipe nationale espagnole si Dani Olmo n’était pas inscrit. Ils utiliseraient alors les blessures et le manque de préparation comme excuse pour éviter les pénalités…