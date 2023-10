Arsenal : la prestation monstrueuse de William Saliba affole l’Angleterre

La suite après cette publicité

S’il ne disputera pas les prochains matches de l’équipe de France suite à un forfait, William Saliba a auparavant distillé une performance de très grande qualité avec Arsenal contre Manchester City (1-0), le tout sous infiltration. Un match accompli de la part du Français qui rayonne en ce début de saison avec le club basé dans le nord de Londres. Remportant 100% de ses duels et réussissant 97% de ses passes (68/70), alors qu’il n’a jamais été dribblé de la partie, le jeune joueur français de 22 ans a tout simplement dégoûté les offensifs de Manchester City, que ce soit Julian Alvarez, Phil Foden ou encore Erling Haaland.

Il a notamment récolté la note 8 auprès de l’Evening Standard qui a été dithyrambique à son sujet : «il s’est bien comporté avec Haaland, y compris une intervention cruciale alors que City menaçait de faire la différence vers la fin de la première mi-temps. A aidé à garantir que le Norvégien se nourrisse de restes.» De son côté, Sky Sports est encore plus direct et écrit ceci : «Saliba aplatit Haaland». Le consultant du média anglais Gary Neville a insisté à ce sujet en évoquant la charnière des Gunners : «ces deux défenseurs centraux - Gabriel et William Saliba - ont été essentiels contre City, ils ont été exceptionnels contre le meilleur joueur du monde à ce poste (Erling Haaland ndlr). Les deux défenseurs centraux et Rice sont les joueurs les plus importants pour rester en forme. Ils ne gagneront pas le championnat sans eux.»

Tout le monde est unanime en Angleterre

The Telegraph est aussi sous le charme du Français qu’il considère comme un maillon essentiel de l’équipe de Mikel Arteta : «Gabriel et surtout William Saliba ont été remarquables au sein de la défense d’Arsenal et dans toute l’impuissance de City qu’il ne faut pas négliger. On a beaucoup parlé de la blessure de Saliba à la fin de la saison dernière alors qu’Arsenal était tombé et, d’après ces preuves, ils ne peuvent vraiment pas se passer de lui.» Unanimement célébré par la presse anglaise, William Saliba est dans la lignée d’un début de saison de très haute facture où son équipe n’a concédé que 9 buts en 11 matches lorsqu’il était sur le terrain. D’ailleurs, Arsenal est la meilleure défense du championnat avec seulement 6 buts concédés en Premier League (autant que Manchester City).

Une solidité incarnée par William Saliba qui ne manque pas d’ambition et vise le titre en Premier League cette saison comme ses compères. Il a d’ailleurs récemment regretté dans un entretien pour Téléfoot son absence contre Manchester City la saison dernière lors de la course au titre : «l’année dernière, j’ai fait une bonne saison. Malheureusement, je me suis blessé au cours de l’année et au sprint final. C’est clair que j’étais un peu déçu, mais voilà, c’est une nouvelle saison avec de nouvelles ambitions et j’espère qu’on va faire mieux. C’est clair qu’avec moi, Arsenal aurait pu être champion. Mais voilà, les blessures ça fait partie du football et on est focus sur cette nouvelle saison.» Sans lui, les Gunners ont décroché avec 3 nuls et 3 défaites en 11 matches. Blindé jusqu’en juin 2027 par Arsenal et en pleine confiance, William Saliba confirme aujourd’hui qu’il est l’un des meilleurs défenseurs de la planète.