OM : Rabiot ne sera pas là face à l’OL

Adrien Rabiot a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille et il a livré ce mercredi sa première conférence de presse, présenté au préalable par Fabrizio Ravanelli. Le milieu de terrain de 29 ans a notamment été questionné sur son état de forme, puisqu’il n’avait plus de club depuis la fin de son contrat avec la Juventus, et qu’il n’avait pas disputé de rencontre depuis la fin de l’Euro 2024 avec l’équipe de France.

« Je me suis entretenu bien évidemment. Mais il est vrai que je ne suis pas non plus au top. J’ai travaillé individuellement, et c’est aussi important de travailler collectivement. Et c’est important de se mettre en place au niveau tactique. Mais je me sens bien. Vous vous en doutez, c’est un peu court pour ce weekend mais j’espère être rapidement à disposition », a-t-il lancé. A priori, il y a donc peu de chance de voir Adrien Rabiot dans le groupe marseillais pour le déplacement à l’OL. Relancé sur le temps de remise à niveau, il a répondu : « pour dimanche, c’est trop juste. Il faudrait parler avec les coachs et les préparateurs physiques. Je ne peux pas assurer que je serai le weekend d’après. il y a encore des choses à mettre en place. Je sais que je suis attendu mais je souhaite être prêt pour donner le maximum. »