PSG : la nouvelle sortie impressionnante de João Neves

Poussif contre Girona en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain entendait poursuivre son sans-faute en championnat à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Alors que Reims a fait le dos rond en début de partie, les Champenois ont cueilli à froid des Parisiens pourtant entreprenants en se montrant efficace sur leur première action franche du match, Keito Nakamura venant bonifier un contre éclair rondement mené par son compatriote Junya Ito. Si le plan du SDR, solide défensivement et létale aux avant-postes, s’est déroulé sans accroc, celui du champion de France en titre n’a pas fonctionné. Du moins en première période. Contraint de les changer au retour des vestiaires, Luis Enrique a eu le nez creux en décidant d’apporter du sang neuf avec l’entrée d’Ousmane Dembélé.

Un choix payant du coach asturien puisque l’ailier parisien, qui avait à cœur de se racheter une conduite après sa performance moribonde contre Girona en milieu de semaine, a sauvé la mise aux Franciliens seulement quelques minutes après son entrée en jeu en mystifiant de la tête Yevhann Diouf (1-1). Un but libérateur qui n’aurait toutefois pas eu lieu sans la présence de João Neves sur le pré vert. Aligné sur le côté gauche du milieu de terrain à trois parisien, le Portugais a été l’un des rares titulaires à répondre aux attentes sur la pelouse d’Auguste Delaune. Véritable plaque tournante du collectif parisien, l’ancien joueur de Benfica a énormément combiné avec ses partenaires tout en se montrant très efficace à la récupération par son sens de l’anticipation.

João Neves s’adapte à vitesse grand V !

Si le jeune prodige de 19 ans a connu que très peu de déchet dans ses transmissions (96 % de passes réussies sur ses 126 ballons touchés), il a également brillé dans l’orientation du jeu. Preuve est en sur le but égalisateur des champions de France en titre où c’est lui qui parvient, au moyen d’un joli centre, à trouver la tête d’Ousmane Dembélé. Passeur décisif et élu homme du match par notre rédaction (7,5/10), le natif de Tavira a soigné ses statistiques personnelles en terres rémoises en devenant le premier joueur à délivrer 5 passes décisives après ses 5 premiers matchs de Ligue 1 depuis le XXI siècle. Le signe d’une adaptation réussie dans la capitale parisienne ?

«Je me sens très bien, c’est incroyable. Mes partenaires sont très bons, incroyables. Je profite de chaque moment et j’essaie de m’améliorer, c’est pour ça que je suis venu à Paris. Il y a aussi les supporters qui sont là et je suis très heureux de la manière dont ça se passe», s’est réjoui l’international lusitanien au micro de DAZN. Conscient que la marge de progression est encore grande, João Neves prend de l’épaisseur dans l’entrejeu parisien à mesure que les journées de championnat s’enchaînent. Adulé par ses partenaires à l’image des propos de Marquinhos après la victoire en Ligue des Champions, le joueur de 19 ans bluffe tout son monde en faisant preuve d’une certaine maturité sur le terrain malgré son jeune âge. Pour le moment, on peut dire que le PSG a tapé dans le mille en le recrutant.