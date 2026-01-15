Le jeune Lorientais Ade Solanke signe à Bournemouth

Une nouvelle conséquence de la multipropriété ou de ce qui s’apparente comme telle. Lorient a annoncé sur site internet le départ du jeune Ade Solanke pour Bournemouth. Le latéral gauche irlandais de 18 ans était arrivé il y a un an en provenance des Shamrocks Rovers. Il n’a pas eu le temps de revêtir le maillot de l’équipe première des Merlus. Le voilà qu’il file du côté des Cherries, dont le propriétaire, l’homme d’affaires américain Bill Foley, est au capital du club breton.

«Arrivé la saison dernière en provenance des Shamrocks Rovers (Première Division irlandaise), Ade Solanke (18 ans) s’engage aujourd’hui avec l’AFC Bournemouth, club de Premier League. Durant son année chez les Merlus, le latéral gauche, international U18 irlandais, aura joué à onze reprises sous le maillot du FC Lorient, avec l’équipe réserve (4 matches) et l’équipe U19. Nous lui souhaitons une bonne continuation avec les Cherries», écrit le communiqué lorientais.