Bayern : Leon Goretzka toujours blessé au genou

Selon Kicker, le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka ressentirait à nouveau des douleurs au genou. C’est le tendon de la rotule de son genou qui pose problème à l’Allemand de 26 ans et la cause exacte de ses douleurs n'a pas encore été clairement identifiée. C’est une petite rechute pour l’international allemand qui est blessé depuis le 4 décembre dernier et la victoire 3-2 du Bayern face à Dortmund.

Le programme de reprise de Goretzka, qui avait été défini il y a trois semaines par le staff médical bavarois, va donc être décalé mais pour l’heure aucune intervention chirurgicale n’est prévue pour soigner le genou du joueur. Le milieu de terrain va simplement continuer sa préparation individuelle, aucune date de retour n’a été définie pour le moment