Pays-Bas - Allemagne : le coup de gueule de Julian Nagelsmann contre l’arbitrage

Julian Nagelsmann n’a pas masqué sa colère envers Davide Massa, arbitre de la rencontre entre les Pays-Bas et l’Allemagne, en Ligue des Nations, ce mardi soir. Comme l’a rapporté Sky Germany, l’ancien entraîneur du Bayern Munich lui a reproché de ne pas avoir sifflé la faute de Xavi Simons sur Jamal Musiala dans la surface de réparation néerlandaise (55e). Il a également déploré son coup de sifflet final, alors que la Nationalmannschaft partait en contre-attaque.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Allemagne 4 2 5 1 1 0 7 2 2 Pays-Bas 4 2 3 1 1 0 7 4

« Nous avons eu une occasion en or sifflée à la dernière seconde, alors que nous partions vers le but. Je ne comprends vraiment pas. (Davide) Massa n’a pas bien sifflé des deux côtés. Il (Xavi Simons) arrive tout simplement trop tard et touche Jamal au pied. Je ne pense pas qu’on puisse avoir une opinion différente », a estimé Nagelsmann sur RTL, en après-match. Après ce match aller au Johan Cruyff Arena (Amsterdam), les deux équipes se retrouveront le 14 octobre prochain à l’Allianz Arena (Munich).