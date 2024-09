Ligue des Champions : l’équipe type de la 1e journée

3 buts par match en moyenne. C’est sur ces bases que les 36 clubs engagés en Ligue des Champions nous ont maintenus en éveil depuis mardi (57 buts en 18 matches). Est-ce annonciateur de la réussite de cette toute nouvelle formule de poule unique, qui empêchera désormais Manchester City, qualifié pour les 1/8es de finale après trois matches, à aligner une équipe bis dans un match dénué d’enjeux lors d’une 5e journée que personne ne regarde face aux Young Boys Berne ? On jugera sur pièce dans les prochaines semaines, mais ce qui est certain, c’est qu’elle sourit aux clubs français pour le moment. Pour la première fois depuis 2010, trois formations de l’Hexagone ont remporté un match de Ligue des Champions lors d’une même journée. Et forcément, Brestois comme Monégasques sont récompensés dans notre équipe type de la semaine. Dans les buts, difficile toutefois de contester la présence de Thibaut Courtois. Le portier belge ne marque pas de buts, mais il en sauve tellement que c’est tout aussi énorme. Et mardi, il a permis au Real Madrid d’esquiver le piège dressé par Stuttgart en réalisant 6 arrêts. Une performance qui lui a évidemment valu le titre d’homme du match.

Au poste de latéral droit, Joshua Kimmich a rayonné et endossé un costume ultra-large. Lors de la correction infligée à Zagreb par le Bayern (9-2), l’international allemand n’a pas eu grand-chose à faire défensivement. Mais dans cette configuration d’attaque-défense, il a parfaitement su animer son couloir, avant de s’offrir trois passes décisives. Notre charnière centrale est, elle, composée de William Saliba, encore impressionnant avec Arsenal face à l’Atalanta jeudi (0-0), et du défenseur uruguayen de l’Atlético de Madrid, José María Giménez, auteur d’un match de patron et du but de la victoire face à Leipzig (2-1). À gauche, Grimaldo continue de surfer sur son énorme saison dernière. Buteur contre Feyenoord lors de la victoire 4-0 de Leverkusen jeudi, l’Espagnol a livré une copie sans bavure. Il aurait même pu boucler la rencontre avec 1 ou 2 passes décisives si ses coéquipiers s’étaient montrés moins maladroits par séquences.

4 Français représentés

Au milieu de terrain, Maghnes Akliouche a confirmé la norme de ce début de saison. Par ses orientations, ses dribbles, et ses compensations, l’international espoir français a marché sur l’eau avec Monaco. Pourtant, il aurait pu succomber à la pression d’une rencontre de gala face au Barça, pour sa première en Ligue des Champions. Après une course en solitaire et un crochet sur Pedri, c’est lui qui avait ouvert le score à Louis II. Il a été l’accélérateur du jeu de son équipe. Le match entre l’Inter Milan et Manchester City, remake de la finale de 2023, n’aura pas été le plus prolifique (0-0). Mais un homme aura su tirer son épingle du jeu : Nicolò Barella. Elu homme du match, l’Italien a tout simplement livré un match taille patron, ce qui lui vaut une présence dans notre onze. Dans des proportions moindres, mais pour tout ce que représentait ce match, Hugo Magnetti fait lui aussi partie de notre onze. Le Brestois a marqué le premier but de l’histoire de son club en Coupe d’Europe d’une belle demi-volée, et a poursuivi la rencontre sur les mêmes bases. Si les Pirates ont pu décrocher un premier succès en C1 contre le Sturm Graz, le natif de Marseille y est pour beaucoup, contribuant à l’expulsion en fin de match de Lavalée.

Le choix était large concernant les trois de devant, mais il a fallu trancher. Antoine Griezmann, buteur puis passeur décisif pour offrir un succès aux Colchoneros face à Leipzig (2-1), fait partie de notre équipe type. L’international français confirme son énorme début de saison en club et cumule désormais 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. En pointe, impossible d’ignorer la performance d’Harry Kane, buteur à 4 reprises contre le Dinamo Zagreb (dont 3 penalties). L’Anglais est évidemment le meilleur buteur de la compétition après une journée. Kenan Yildiz et Jamie Bynoe-Gittens auraient pu faire partie de cette équipe, mais le dernier strapontin a été décerné à Florian Wirtz. Pour son premier match de Ligue des Champions, l’Allemand a marqué 2 buts et participé au festival offensif de Leverkusen face à Feyenoord (4-0). Il a confirmé qu’il était fait d’un métal particulier.