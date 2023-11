OGC Nice : Sofiane Diop absent des terrains jusqu’en 2024 ?

Coup dur pour l’OGC Nice, dauphin du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1 après 13 journées disputées. Sorti à la mi-temps lors de la courte victoire des siens face à Toulouse, l’ailier international marocain Sofiane Diop souffre d’une blessure au pied droit. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice, Francesco Farioli, a donné plus de précisions quant à l’indisponibilité de son joueur de 23 ans, qui pourrait être éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année civile.

«C’est effectivement sûrement assez grave. Il en a pour au moins six semaines d’indisponibilité à cause d’une blessure au 3e métatarse du pied droit. On ne le reverra pas avant Noël», a expliqué le technicien transalpin face aux journalistes avant de se déplacer ce samedi soir (21h) sur la pelouse de la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes pour la 14e journée du championnat. Dans ce début de saison, Diop n’a pas encore de but ou de passe décisive à son actif, après avoir vu son coup franc en panenka contre Rennes être considéré comme un contre-son-camp de Steve Mandanda début novembre.