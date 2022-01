LOSC : Olivier Létang et la rumeur Hatem Ben Arfa

En cas de départ de Yusuf Yazici, très courtisé par le CSKA Moscou, le LOSC a déjà identifié son potentiel successeur, à savoir Hatem Ben Arfa. Ce vendredi, le quotidien L'Equipe révélait que les dirigeants nordistes avaient débuté des discussions pour recruter l'ancien milieu du Stade Rennais, aujourd'hui libre. Une information que nous étions d'ailleurs en mesure de vous confirmer. Et ce samedi, lors d'une conférence de presse, le président des Dogues Olivier Létang a confirmé à demi-mot cette piste.

«Il y a toujours des discussions avec Moscou (le CSKA) mais on n’a toujours pas d’accord au moment où on se parle. Et effectivement, dans l’hypothèse d’un départ de Yusuf, on a choisi de le remplacer. Ben Arfa est un joueur libre, il a des qualités. Il fait parties des potentiels joueurs intéressants pour nous. La première étape qui est un accord avec le club de Moscou pour le départ de Yusuf n’a pas été franchie donc je ne peux pas vous en dire plus. Tant que les choses ne sont pas finalisées, tout peut se passer», a-t-il expliqué dans des propos relayés par RMC Sport.