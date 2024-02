OM : le groupe contre l’OL, avec une avalanche de forfaits

Ce dimanche soir, l’OL accueille l’OM pour un choc de la 20e journée qui s’annonce plus indécis que le match aller entre les deux équipes. Dans un Groupama Stadium qui devrait être en ébullition ce soir entre deux équipes qui doivent absolument grappiller des points au classement, Gennaro Gattuso devra composer sans Chancel Mbemba, toujours à la CAN avec la R.D. Congo, mais aussi avec une avalanche de blessés.

En effet, Amir Murillo, Pape Gueye, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Isamïla Sarr et Jordan Veretout seront absents du voyage pour Lyon. En revanche, malgré un effectif remanié, notamment au milieu de terrain, les recrues Quentin Merlin, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna seront présentes, à l’instar des Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi, de retour de la CAN.

