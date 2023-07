Vidéo : le but d’anthologie du défenseur Anthony Baron hier avec la Guadeloupe

La suite après cette publicité

Le défenseur grenat Anthony Baron a marqué un incroyable but avec la Guadeloupe, dans la nuit de samedi à dimanche à Houston, lors de la large victoire de sa sélection contre Cuba (4-1) pour la deuxième journée de la Gold Cup. C’est une action de grande classe où il efface trois défenseurs d’un dribble et d’une roulette dos au but pour se retourner et trouver le petit filet.

