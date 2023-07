Inter Miami : la première complètement folle de Lionel Messi

Comment Lionel Messi pouvait-il faire mieux pour ses débuts avec l’Inter Miami ? Après une expérience en demi-teinte au Paris Saint-Germain, l’Argentin faisait officiellement ses débuts ce vendredi 21 juillet, au stade DRV-PNK de Miami pour le match d’ouverture de la Coupe des ligues, contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul. S’il n’était pas titulaire pour cette rencontre, le capitaine de l’Albiceleste est entré à la 55e minute de la rencontre et a mis le feu en Floride.

Déjà, alors que Messi était sur le banc au début du match, le stade DRV-PNK scandait le nom de l’ex-Barcelonais et Parisien. Réclamant rapidement son entrée en jeu. La star argentine a d’ailleurs célébré lorsque Robert Taylor a ouvert le score pour les Hérons, d’une frappe détournée dans le but par le poteau, avant la pause (1-0, 44e). C’est alors à la 55e minute que Lionel Messi, ainsi que son ex-coéquipier du Barça, Sergio Busquets sont entrés en jeu et ont assisté à l’égalisation de la formation mexicaine (1-1, 65e).

Lionel Messi marque son 64e coup-franc direct

Déjà avec le brassard de capitaine à l’épaule, La Pulga s’est montré remuant… avant un coup franc idéal obtenu dans les derniers instants de la rencontre. Et évidemment, il fallait que ce premier coup-franc soit décisif et permette à la formation floridienne de l’emporter dans les derniers instants, dans un stade en folie (2-1, 94e). Offrant également la première victoire depuis onze rencontres à l’Inter Miami, au plus mal en saison régulière.

«Ce que j’ai regardé, c’est le but, racontait Lionel Messi au micro d’Apple TV. Permettez-moi de dédier cette victoire à Ian Fray (coéquipier de l’Inter Miami) qui souffrait dans le vestiaire de la blessure qu’il a subie (…) Je savais que je devais marquer, c’était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n’allions pas aux tirs au but ensuite. C’était très important pour nous d’obtenir cette victoire, c’est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l’avenir». L’aventure continue mardi dans cette Leagues Cup pour l’Inter Miami de Lionel Messi, qui affrontera Atlanta United, peut-être avec le nouvel arrivant et ami de Messi, Jordi Alba.