Jordi Alba rejoint Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami !

C’est la fin d’une ère au FC Barcelone. En effet, les années passent et les joueurs vainqueurs de la Ligue des champions 2015 n’ont cessé de quitter le navire blaugrana depuis quelques saisons. Parmi eux, deux ont déjà rejoint l’Inter Miami, en les personnes de Lionel Messi, parti d’abord au Paris Saint-Germain durant deux saisons avant de s’envoler pour la Floride, avant d’être rejoint par un ancien coéquipier, le capitaine Sergio Busquets, qui a tiré sa révérence au Camp Nou à la fin de la saison passée après 18 ans passés au club entre la Masia et l’équipe première.

La sentinelle espagnole n’était pas le seul joueur à faire ses adieux au Barça fin mai : en effet, son compatriote Jordi Alba est lui aussi parti à l’issue de son contrat avec la formation catalane, après y avoir été formé et en avoir défendu les couleurs depuis son retour en 2012. Après 459 rencontres disputées au FCB, pour 27 buts et 99 passes décisives, l’international de la Roja (93 sélections, 10 réalisations) faisait l’objet d’intérêts venus d’Arabie saoudite, d’Espagne avec l’Atlético de Madrid et même l’Italie avec l’Inter.

Alba retrouve ses compères barcelonais

Finalement, le défenseur de 34 ans rejoint bien l’Inter, mais pas celui de Milan. En effet, c’est l’Inter Miami qui a réussi à convaincre Jordi Alba en s’offrant ses services gratuitement, lui qui était libre de tout contrat. A 34 ans, l’international espagnol n’avait plus le statut de titulaire indiscutable cette saison (seulement 19 titularisations en 29 matches TCC, 2 buts et 3 passes décisives), doublé par le jeune Alejandro Balde cette saison (35 en tant que titulaire sur 43 rencontres).

Pour sa première expérience hors d’Europe, le natif de L’Hospitalet de Llobregat ne sera pas dépaysé en Floride puisqu’il rejoint donc deux de ses compères Messi et Busquets, avec qui il a partagé le rectangle vert respectivement à 345 (club) et 479 reprises (club et sélection). Le trio catalan se reforme donc à Miami.