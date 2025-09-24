Un joueur se lâche sur le clan Messi et ses méthodes à l’Inter Miami

Cinquième de la Conférence Est, l’Inter Miami s’est récemment imposé 3 buts à 2 face au club de DC United. Rien de folichon. Mais DC United est l’ancienne équipe de Mateusz Klich. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais il ne devrait pas tarder à être un peu connu en Argentine. Car ce Klich n’a pas froid aux yeux quand il s’agit d’évoquer le club de David Beckham.

Le milieu de terrain polonais de 35 ans a évolué en Major League Soccer (MLS) durant deux ans et demi (Atlanta United, DC United) avant de rentrer au pays cet été, à Cracovie. Le joueur n’a jamais évolué à l’Inter Miami, mais visiblement, il n’apprécie pas le club de Lionel Messi. Dans des propos relayés par le Daily Mail, Klich s’est lâché sur la franchise floridienne et sur le clan de la Pulga.

« Je ne recommande pas Miami tant que Messi y est »

« Je ne recommande pas Miami tant que Messi y est. C’est un désastre. Les gens partent, les entraîneurs et les kinésithérapeutes partent. Sur le plan organisationnel, c’est mauvais. C’est essentiellement le père de Messi qui dirige le club. Tout le monde parle espagnol, et rien ne peut se faire sans leur consentement. Le club lui-même est également situé à 45-50 minutes de Miami », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je recommanderais New York. Red Bull dispose désormais d’un meilleur stade, mais New York City (la filiale du City Football Group, ndlr) est également en train de construire un superbe stade. Il y a des clubs comme Columbus Crew et Cincinnati qui ont de superbes stades et une excellente base, mais la vie y est très ennuyeuse. Je recommanderais Nashville si vous avez l’occasion d’aller au Nashville SC. C’est un endroit magnifique, la capitale du pays. Portland et Seattle ont une bonne ambiance, mais c’est le bout du monde. » À bon entendeur…