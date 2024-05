Cameroun : Samuel Eto’o limoge déjà son nouveau sélectionneur

En poste depuis seulement le 3 avril 2024 et alors même qu’il n’a dirigé aucune rencontre, l’entraîneur belge, Marc Brys, a déjà été renvoyé de son poste de sélectionneur du Cameroun. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé l’information mardi soir. Le média Jeune Afrique rapportait récemment que le président camerounais, Paul Biya, avait trouvé un compromis dans le différend entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football mais cela ne semble pas être le cas. En s’appuyant sur une décision de la chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique camerounais rendue dans la journée de mardi, le président de la fédération, Samuel Eto’o, a décidé d’aller l’encontre du choix de Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports, qui avait poussé pour la nomination de Marc Brys en empêchant la star camerounaise de placer ses hommes dans le staff technique :

«La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) prend acte des procès-verbaux (…) du 21 mai 2024 rendus par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC) relatives à la désignation du staff technique, administratif et médical de la Sélection Nationale Masculine A des Lions Indomptables du Cameroun. La conséquence immédiate de ces décisions prises en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires est la suspension avec effet immédiat du staff des Lions Indomptables, avec à sa tête Monsieur Marc BRYS, entraîneur-sélectionneur. La FECAFOOT se réserve le droit de transmettre à la FIFA ces décisions qui constituent un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Le Comité d’Urgence de la FECAFOOT va se réunir sans délai pour donner une suite appropriée à ces actes», est-il écrit dans le communiqué officiel.