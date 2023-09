PSG-Borussia Dortmund : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est reparti pour un tour ! Après une édition 2022-23 passionnante marquée par le succès de Manchester City, la Ligue des champions fait son grand retour cette semaine. Ce soir, plusieurs équipes seront d’ailleurs sur le pont. Ce sera le cas du Paris Saint-Germain, qui court encore et toujours après une première victoire dans l’épreuve reine. Avant d’en arriver là, il y a du chemin à faire. Cela commencera ce mardi soir à 21 heures au Parc des Princes face au Borussia Dortmund. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique devrait miser sur un 4-3-3.

Dans les cages, pas de surprise puisque Gianluigi Donnarumma débutera la partie. Devant lui, le quatuor défensif sera composé, de gauche à droite, de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, l’Espagnol compte s’appuyer a priori sur Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Mais l’Uruguayen est incertain. En effet, il a été touché lors de l’entraînement de lundi et il n’est pas sûr de tenir sa place. En cas de forfait de dernière minute, Danilo se tient prêt. Devant, il y a également une incertitude.

Des incertitudes des deux côtés

Cela ne concerne pas Kylian Mbappé ni Ousmane Dembélé, qui vont débuter sur les côtés, mais plutôt l’identité du joueur qui évoluera en pointe. Gonçalo Ramos part avec une longueur d’avance mais Randal Kolo Muani peut aussi être aligné par Luis Enrique. Une équipe qui a, quoi qu’il arrive, fière allure sur le papier. En face, le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser faire et espère faire un gros coup dans la capitale française. Edin Terzic devrait miser sur un 4-2-3-1 assure la presse allemande ce mardi. Même si certains médias, eux, misent plutôt sur un 5-3-2. Ainsi, Gregor Kobel gardera les buts de Dortmund.

Devant lui, on retrouvera, sauf surprise, Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels et Marius Wolf. Mais concernant ce dernier, Kicker explique que Nicklas Süle pourrait débuter. Pour remporter la bataille du milieu, Emre Can et Marcel Sabitzer auront fort à faire. Enfin, pour épauler Niclas Füllkrug en attaque, le BVB s’appuiera sur le trio (de gauche à droite) Karim Adeyemi-Julian Brandt-Donyell Malen. À noter toutefois que la presse allemande a des doutes concernant le n°9 choisi pour débuter puisque certains pensent que Sébastien Haller pourrait être préféré à Füllkrug. Quoi qu’il en soit, cette affiche est prometteuse. Elle sera d’ailleurs à suivre en direct sur notre site en live commenté.

