OM : Botafogo confirme un accord pour Luis Henrique

L'Olympique de Marseille touche au but dans le dossier de Luis Henrique (18 ans, Botafogo). Plus tôt dans la soirée, nous apprenions que le joueur allait prendre l'avion ce mercredi soir afin d'arriver dans la Cité Phocéenne ce mercredi. Il passera une visite médicale et fera constater une blessure au pubis avant de signer un bail de cinq ans avec le dernier dauphine du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

« Oui, nous sommes contents. C'est ce qu'il vaut. J'espère qu'il sera la pépite attendue. Je serai son premier supporter », a lâché au journal L'Équipe Carlos Montenegro, dirigeant historique de la formation brésilienne. Le prix du transfert est d'environ 12 millions d'euros, soit deux de plus que ce qui avait été annoncé jusqu'ici. Tout cela sachant que l'OM n'a pas terminé son mercato...