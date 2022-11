Danemark - Tunisie : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mardi avec le lancement du groupe D où évolue la France. Le Danemark et la Tunisie se retrouvent à 14h. Les Dynamites Danoises s'articulent dans un 3-4-2-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Joachim Andersen, Simon Kjaer et Andreas Christensen. Les rôles de pistons sont assurés par Rasmus Kristensen et Joakim Maehle tandis qu'on retrouve Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney dans le double pivot. Positionné en pointe, Kasper Dolberg est soutenu par Christian Eriksen et Andreas Skov Olsen.

De leur côté, les Aigles de Carthage optent pour un 3-5-2 où Aymen Dahmen évolue comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi et Ali Abdi. Ellyes Skhiri est positionné en sentinelle auprès d'Anis Ben Slimane et Aïssa Laïdouni. Devant, Issam Jebali est associé à Youssef Msakni.

Les compositions

Danemark : Schmeichel - Andersen, Kjaer, Christensen - Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Eriksen, Skov Olsen - Dolberg

Tunisie : Dahmen - Talbi, Bronn, Meriah - Dräger, Ben Slimane, Shkiri, Laïdouni, Abdi - Jebali, Msakni

