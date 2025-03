Feyenoord : Robin van Persie prévient déjà l’Inter Milan

Les débuts de Robin van Persie avec le Feyenoord sont pour le moins difficiles. Après un triste match nul 0-0 contre Nijmegen en Eredivisie, l’ancien avant-centre a été directement lancé dans le grand bain. Mercredi, le Néerlandais disputait un huitième de finale aller de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, à domicile. Et ses joueurs se sont inclinés (0-2).

Malgré ce revers, celui qui a évolué sous les maillots d’Arsenal et de Manchester United au cours de sa carrière garde encore espoir en vue du match retour : « Nous pensons pouvoir renverser la situation la semaine prochaine à Milan. Nous devrons courir davantage, mais en seconde période, nous avons vraiment essayé : il a été difficile de maintenir le rythme de la pression. Les joueurs de l’Inter ont une grande qualité avec le ballon, nous sommes toujours en lice, heureusement : aujourd’hui, nous voulions obtenir plus, mais nous sommes toujours dans la course. » C’est un véritable exploit que devra réaliser l’actuel 4e d’Eredivisie mardi prochain.