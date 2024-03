Manuel Akanji remet en place Trent Alexander-Arnold

Avant le choc décisif entre Liverpool et Manchester City dimanche, Trent Alexander-Arnold (25 ans) avait mis le feu aux poudres en prétextant que les Skyblues étaient devenus une machine à gagner grâce à leur puissance financière, et que les trophées remportés par les Reds avaient plus de valeur pour les supporters. Cette déclaration fait évidemment réagir les Citizens, et notamment Manuel Akanji (28 ans). Le défenseur central suisse, interrogé par Yahoo Sports, a répondu à l’Anglais.

«Les paroles d’Alexandre-Arnold ? Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il n’a même pas joué. Il ne peut pas le dire parce qu’il n’a pas gagné. C’est tout ce que j’ai à dire. Si vous gagnez trois titres en un an, ou cinq comme nous l’avons fait, alors il peut parler,» a-t-il déclaré, quelques heures après le match nul entre les deux équipes (1-1).