Loïs Openda a de grandes ambitions

Des Pays-Bas à la France, en passant par l’Allemagne, c’est surtout la Belgique qui peut se réjouir de l’incroyable ascension de Loïs Openda. L’attaquant de 23 ans empile les buts au RB Leipzig depuis son arrivée cet été. Avec 9 réalisations au compteur en 11 journées de Bundesliga, l’ancien joueur du RC Lens arrive en pleine forme chez les Diables Rouges en cette période de trêve internationale. Mais dans cette sélection, il est difficile de passer devant un cadre tel que Romelu Lukaku, auteur de 79 buts en 112 capes (9e joueur le plus prolifique dans l’histoire sur la scène internationale).

Mais Loïs Openda ne perd pas espoir. Au contraire, la concurrence le motive à l’aube d’un Euro qu’il pourrait découvrir en 2024, lui qui admet avoir pris une autre dimension cette saison. «Maintenant, je ne doute plus. Je sais que tout est possible lorsque je me fixe un objectif. Parfois, j’ai même une prémonition avant un match. Je me réveille et je me dis : "aujourd’hui, je vais marque"», raconte-t-il. Openda poursuit : «je dois encore tout améliorer. Je suis devenu plus complet, que ce soit de la tête ou du gauche. Je peux devenir encore meilleur, que ce soit sur mes points forts comme mes points faibles pour sauter encore une étape. En équipe nationale, on a montré qu’on avait une équipe très complète. Dans tous les compartiments du jeu, on a de la qualité. On sera prêt à l’Euro». Le message est passé.