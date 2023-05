Le Barça a fixé le prix de Ferran Torres

Ferran Torres pourrait être l’un des ambassadeurs du dégraissage catalan cet été. Plus titulaire sous les ordres de Xavi, l’international espagnol a vu son nom être associé à Aston Villa ces derniers jours, alors que la rumeur d’un départ lié à celui de Mateu Alemany prend de plus en plus d’ampleur. Ce samedi, Sport indique que des négociations auraient d’ailleurs déjà été entamées entre les Villans et les Blaugranas.

Recruté contre 55 millions d’euros en provenance de Manchester City il y a un an et demi, l’attaquant de 23 ans pourrait limiter les pertes du Barça sur son transfert. La publication espagnole précise que le club catalan aurait en effet fixé le prix de Torres à hauteur de 42 millions d’euros, et qu’Unai Emery apprécierait grandement le profil du joueur. L’objectif du Barça serait de boucler ce transfert d’ici au 30 juin prochain, mais pour cela, il faudra convaincre l’Espagnol. Cette semaine, Mundo Deportivo indiquait que son intention n’avait jamais été de partir cet été.

