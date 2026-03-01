L’Angleterre frappée par un nouveau scandale raciste, Lamine Yamal prend un nouveau record et choque l’Espagne

Le match Leeds-City frappé par un incident raciste

Lors de Leeds–Manchester City à Elland Road, le match a été brièvement arrêté vers la 12e minute pour permettre aux joueurs musulmans de City de rompre leur jeûne du Ramadan après le coucher du soleil, une pause annoncée sur les écrans du stade et convenue à l’avance. Une partie des supporters de Leeds a alors vivement hué et sifflé cette interruption, un comportement largement condamné dans les médias et sur les réseaux sociaux, d’autant que le break n’a duré qu’une à deux minutes. Malgré ce climat, City s’est imposé 1–0 grâce à un but d’Antoine Semenyo en fin de première période, ce qui leur permet de revenir à deux points d’Arsenal en tête de Premier League. Après la rencontre, du côté de Leeds, des joueurs ont jugé ces huées « décevantes » et appelé les supporters à « apprendre » de cet épisode pour que cela ne se reproduise plus. Pep Guardiola, lui, a appelé au « respect » et à l’acceptation de la diversité religieuse, rappelant que la ligue autorise ces pauses pour le Ramadan et que les joueurs « ne font qu’exercer leur foi ».

L’Espagne craque pour Yamal qui s’offre un nouveau record

Le Barça a dominé Villarreal 4-1 au Spotify Camp Nou hier après midi, s’éloignant à 4 points du Real Madrid avant son match contre Getafe. Un succès qui porte un nom : celui de Lamine Yamal. «Un premier triplé record» écrit Sport. Yamal a inscrit son premier triplé en professionnel à 18 ans et 230 jours, devenant le plus jeune à signer un hat-trick en Liga au 21e siècle et le 3e plus jeune dans l’histoire du championnat. Meilleur buteur blaugrana avec 18 buts en 34 matchs, il égale son total de 2024-25 avec 21 matches de moins. Impliqué dans 101 actions décisives depuis ses débuts en pro avec 49 buts et 52 passes décisives, Yamal incarne le retour en grâce du Barça, prêt pour le match retour de Copa contre l’Atlético au Camp Nou.

La Finalissima menacée par les frappes de missiles iraniens

En Espagne, on s’inquiète pour la Finalissima. La Finalissima 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, prévue le 27 mars à Doha, suscite l’inquiétude après les attaques de missiles iraniens visant des bases américaines au Qatar hier, en riposte à des frappes des États-Unis et Israël contre l’Iran. Des résidents espagnols à Doha rapportent avoir vu un missile survoler l’espace aérien du stade. Les vols commerciaux vers le pays ont été annulés et la population invitée à se confiner. La FIFA ainsi que les deux fédérations surveillent de près le conflit, mais ne se précipitent pas pour prendre une décision quant à la tenue du match.