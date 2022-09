Serie A : Lecce domine la Salernitana

En ouverture de la 7eme journée de Serie A, la Salternitana de Franck Ribéry, toujours blessé, recevait le Lecce des Français Samuel Umtiti et Remi Oudin. Le club de Salerne, invaincu depuis 5 matches, espérait bien confirmer sur sa lancée face à une équipe de Lecce qui ne pouvait toujours pas compter sur le défenseur central du Barça et qui n'avait toujours pas gagné cette saison.

Très vite, Lecce réussissait à ouvrir le score grâce à Ceesay. Mais cette saison, la Salernitana est mieux armée et donc plus difficile à battre. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Boulaye Dia poussaient Gonzalez à la faute. Ce dernier inscrivait un but contre son camp et remettait les deux équipes à égalité (1-1). Dominateurs, les visiteurs finissaient logiquement par reprendre l'avantage grâce à Strefezza dans les dernières minutes. Avec cette victoire, Lecce gagne pour la première fois de la saison et remonte à la 14eme place.