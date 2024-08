La presse française jubile après la victoire des Bleuets contre l’Argentine, l’énorme fiasco de Chelsea avec Conor Gallagher

Une victoire française au goût de revanche

Les Bleuets de Thierry Henry sont venus à bout de l’Argentine de Javier Mascherano en quarts de finale des Jeux Olympiques ! «En avant pour l’épopée», titre L’Equipe. Un but de Jean-Philippe Mateta en début de rencontre et direction les demi-finales face à l’Égypte ce lundi. «Et s’ils allaient au bout ?», s’interroge Le Parisien. «Pour nous, c’est une victoire sur le terrain et en-dehors» a réagi le capitaine Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

La gestion catastrophique du cas Callagher

En Angleterre, c’est le dossier Conor Gallagher qui fait énormément parler ce matin. Le Daily Star parle d’un fiasco et accuse Chelsea de vouloir vendre un des meilleurs joueurs de la saison dernière, dans le seul but d’équilibrer les comptes. Pire encore, selon The Telegraph, Conor Gallagher a été averti qu’il serait exclu de l’équipe première de Chelsea s’il refusait un transfert à l’Atlético Madrid. Alors que Chelsea a accepté une offre de 40 millions d’euros de l’Atlético, le cador anglais attend que l’international anglais prenne une décision.

À lire

L’Atlético de Madrid met enfin la main sur Robin Le Normand !

Thiago Motta veut se débarasser de Chiesa

Dans La Gazzetta dello Sport, on apprend que Thiago Motta ne compte pas sur Federico Chiesa. Le nouvel entraîneur de la formation italienne continue de préparer le début du championnat sans le joueur, resté à Turin. La Juve pourrait vendre Chiesa avant la fin du mercato pour éviter de le perdre gratuitement en 2025. Des clubs anglais comme Chelsea et Aston Villa s’intéressent à lui, tandis que Thiago Motta attend des renforts comme Nico Gonzalez ou Galeno pour renforcer son équipe.