Ligue 1

Pierre Sage réclame 3 joueurs du RC Lens en Équipe de France

Par Allan Brevi
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp
Paris FC 0-5 Lens

Large vainqueur du Paris FC (0-5), Lens a confirmé son excellente dynamique et frappé fort dans la course au titre. Au-delà de la démonstration collective, plusieurs individualités se sont encore illustrées, à l’image de Florian Thauvin, très inspiré, ou encore Matthieu Udol et le portier Risser. Une performance totale qui n’a pas laissé insensible Pierre Sage, visiblement séduit par la progression de certains de ses hommes dans une saison où les Sang et Or marchent sur l’eau.

En conférence de presse, l’entraîneur lensois a même ouvert la porte à des ambitions internationales pour ses cadres. « Risser, Udol, Thauvin… je leur souhaite d’aller en équipe de France, surtout sur une année de Coupe du Monde », a-t-il glissé, comme un message fort envoyé à Didier Deschamps. Une sortie qui traduit autant la confiance du technicien que l’état de forme actuel de Lens, dont plusieurs joueurs pourraient clairement s’inviter dans les débats chez les Bleus si cette dynamique se confirme.

Le RC Lens peut-il être champion de France en fin de saison ?
