Tottenham connaît le prix à payer pour Milan Skriniar

Suite au départ de Jan Verthongen à Benfica, Tottenham a besoin de renfort. Les Spurs disposent à ce poste de Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Juan Foyth ou encore Japhet Tanganga et une grosse recrue à cette position donnerait plus de solidité au club du nord de Londres. D'après Sky Italia, l'équipe coachée par José Mourinho est venue aux nouvelles pour Milan Skriniar de l'Inter.

Moins en verve dans la défense à trois d'Antonio Conte, le défenseur slovaque jouit néanmoins d'une belle cote et les Nerazzurri en attendent 60 millions d'euros. Une somme importante que Tottenham essayera de faire baisser lors d'une rencontre entre les différentes parties prévue dans les prochains jours. En cas de départ de son joueur, l'Inter a déjà deux pistes. La prioritaire mènerait à Nikola Milenkovic (23 ans) de la Fiorentina et la seconde à Chris Smalling (30 ans) qui sort d'un prêt réussi à l'AS Roma mais qui est rentré à Manchester United. À noter que Milan Skriniar est aussi une piste de Leonardo et du Paris Saint-Germain.