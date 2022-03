PSG : Mauricio Pochettino ne va pas bien

La suite après cette publicité

Le PSG est dans le dur. Voilà ce qui ressort de la conférence de presse de Mauricio Pochettino ce samedi, la veille de la réception du FC Girondins de Bordeaux, dimanche (13h, 28ème journée de Ligue 1). Face à la presse, le technicien argentin avait (encore) la mine des mauvais jours, même s'il a mis un point d'honneur sur l'importance de la fin de saison et le titre de champion de France à aller reconquérir. « Nous sommes tous déçus : les joueurs, tout le monde au club... c'est une grosse déception. On a pris un coup important. Les derniers jours ont été très difficiles », a-t-il dans un premier temps lancé. « Mais nous avons la responsabilité de bien terminer la saison en championnat. L'accueil du Parc ? Je comprends la déception des supporters. »

Et Pochettino d'évoquer sa situation personnelle, tout en remettant une couche sur l'arbitrage du soir. « Je ne me sens pas bien. Je ressens un certain mal-être. On a été très bien à la maison, on a fait 60 minutes là-bas où on a été supérieurs. On a regardé le match plusieurs fois. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas sifflé faute (sur Donnarumma). Tout s'est enchaîné. On n'a pas su gérer ces moments de difficulté. Je le vis mal, je me sens pas bien, j'ai de la rage. Je sais aussi qu'il y a une responsabilité à avoir, penser au championnat et gagner le titre. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas fort pour atteindre les prochains objectifs. » Reste désormais à voir quelle sera la réalité sur le terrain, alors qu'une fin de saison aisée semble s'offrir au PSG en Ligue 1.