PSV - Dortmund : les compositions officielles

C’est l’une des affiches les plus indécises de ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Le PSV Eindhoven, leader incontesté du championnat néerlandais, accueille le Borussia Dortmund à 21h. Les Allemands, à la lutte pour les places qualificatives pour la C1 en Bundesliga, auront fort à faire au PSV Stadion, forteresse des hommes de Peter Bosz.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, le PSV aligne son 4-3-3 avec le capitaine De Jong en pointe, épaulé par Bakayoko à droite et Luzano côté gauche. Tillman, Veerman et Saibari forment le milieu de terrain devant la charnière Schouten-Boscagli. Teze et Dest sont dans les couloirs. Côté BVB, Füllkrug sera en tête du 4-2-3-1 devant Malen, Reus et Sancho. Sabitzer et Can couvriront la charnière Hummels-Schlotterbeck.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

PSV Eindhoven : Benitez - Teze, Schouten, Boscagli, Dest - Tillman, Veerman, Saibari - Bakayoko, De Jong (cap.), Lozano

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Emre Can (cap.) - Malen, Reus, Sancho - Füllkrug