Rennes - OL : la grosse déception de Baptiste Santamaría

Au Roazhon Park, la Ligue 1 a assisté à un petit événement, ce dimanche, avec la première victoire de la saison de l’Olympique Lyonnais. Défait (0-1) face à son public, le Stade Rennais confirme de son côté toutes les difficultés aperçues depuis la reprise. Interrogé au micro de Canal + Foot quelques instants après la rencontre, le milieu rennais, Baptiste Santamaría, ne cachait pas sa déception, expliquant notamment cette nouvelle déconvenue par l’infériorité numérique des siens dès la 5e minute de jeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Rennes 12 12 0 2 6 4 16 16 18 Lyon 7 11 -10 1 4 6 9 19

«Je pense qu’on a accumulé pas mal de fatigue, on se retrouve vite à 10 dans ce match, ça nous oblige à reculer, c’est dommage, on encaisse un but malchanceux, c’est dommage car on défend plutôt bien, on aurait du accrocher le match nul. On se concentre sur nous, on a besoin de prendre des points, on a fait un bon match jeudi, on pensait avoir entamé une dynamique mais être à dix nous a empêché de développer notre jeu et de prendre des points. On a fait pas mal de matchs nuls, on aurait du les transformer en victoire, avec 4/5 points de plus, on en serait pas là au classement. C’est à nous de gagner des matches, match nul c’est bien mais d’un point de vue comptable, ça rapporte rien». Rennes n’y arrive pas.