Ligue 1 : en supériorité numérique quasi toute la rencontre, l’OL gagne enfin cette saison à Rennes

C’était le match de la peur pour l’OL, encore une fois. Ce dimanche, la formation de Fabio Grosso, lanterne rouge de Ligue 1 avec 0 victoire depuis le début de saison, se déplaçait sur la pelouse de Rennes. L’objectif était clair : tenter de déjouer les pronostics et prendre des points face à une formation rennaise bien décidée à se relancer après sa défaite à Nice (0-2) le week-end dernier. Fabio Grosso faisait un nouveau choix fort en envoyant Alexandre Lacazette sur le banc alors que Rayan Cherki était titulaire avec Mama Baldé et Ernest Nuamah. Et tout commençait parfaitement pour l’OL dans cette rencontre puisque le latéral droit rennais Guéla Doué était exclu après 4 petites minutes de jeu. De quoi permettre à Lyon d’être en supériorité numérique tout le match et espérer décrocher sa première victoire de la saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Rennes 12 12 0 2 6 4 16 16 18 Lyon 7 11 -10 1 4 6 9 19

Mais cela a été très très laborieux pendant près de 65 minutes. Les Lyonnais semblaient sans idée et incapable de perturber une équipe rennaise peu inquiétée mais qui ne tentait pas grand-chose non plus. On s’attendait donc encore à une contre-performance lyonnaise cette saison. Mais finalement, sur un service de Kumbedi, O’Brien placé sa tête et offrait la toute première victoire lyonnaise de la saison (1-0, 69e). Car Rennes ne reviendra pas malgré une très grosse domination dans le dernier quart d’heure. L’OL gagne enfin, encore dans la douleur, et espère donc enfin lancer son opération maintien même si cette prestation ne rassure pas vraiment. Avec cette victoire, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette restent derniers de Ligue 1 mais reviennent à 2 points de Clermont qui a dominé Lorient ce dimanche. La saison lyonnaise est peut-être enfin lancée alors que Rennes inquiète toujours et que Bruno Genesio pourrait risquer gros dans les prochains jours après cette nouvelle défaite.