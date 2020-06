FC Barcelone : tous les détails du nouveau contrat qui attend Lionel Messi

En plus de soucis financiers conséquents aggravés par la crise liée au coronavirus et des habituels feuilletons mercato toujours difficiles à gérer, la direction du FC Barcelone doit aussi travailler sur un dossier aussi délicat qu'important, plus que les deux premiers cités même. Il s'agit de la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat expire dans un an, et dont l'importance au sein du club n'est plus à souligner.

A priori, La Pulga n'a pas envie de quitter la côte catalane. Une clause existant dans son contrat lui permettait d'ailleurs de quitter la formation blaugrana gratuitement cette saison, mais sans surprise, le numéro 10 du Barça n'a pas souhaité l'utiliser. Dans les bureaux du Camp Nou, où on est logiquement conscient de l'importance de l'Argentin dans l'équipe, on souhaite cependant rapidement boucler ce dossier pour qu'il ne prenne pas le risque de s'envenimer. Un Messi heureux et performant sera impératif pour espérer gagner quelque chose cette saison.

Lionel Messi ne sera pas augmenté

Selon ### Marca, les bases d'un accord sont plus ou moins posées. Les deux parties sont notamment sur la même longueur d'onde pour la durée du contrat, qui devrait être de deux années supplémentaires et ainsi se terminer en 2023. La clause permettant au joueur de partir librement quand il le souhaite sera elle toujours présente. Une condition jugée indispensable par l'Argentin, qui ne souhaite pas s'enfermer dans un contrat. Pour lui, pas question de se traîner sur le terrain, et s'il estime qu'il n'est plus au niveau pour jouer au Barça, il souhaite pouvoir partir librement.

Même si le média ne le précise pas, on imagine qu'il s'agirait là de rentrer au pays, plutôt que de quitter son club formateur pour une autre grosse écurie européenne. Quant au salaire, il devrait rester le même, à savoir 35 millions d'euros par saison. Le clan Messi et l'état-major catalan sont donc bien partis pour signer cette prolongation, peut-être la dernière de la carrière du sextuple Ballon d'Or. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une fois ce dossier réglé, les Catalans vont devoir s'atteler au nouveau contrat de Marc-André ter Stegen, et cette fois, les positions des deux parties sont assez éloignées...